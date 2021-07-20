انهيار البتكوين يخفض سوق القيمة السوقية للعملات المشفرة 90 مليار دولار

القاهرة - مصراوي:

هوت عملة بتكوين إلى ما دون 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ 22 يونيو، مما ضغط على باقي العملات المشفرة.

وتم محو حوالي 90 مليار دولار من القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة في غضون 24 ساعة، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

وهبطت عملة بتكوين بحوالي 6%، بينما انخفض الإيثر بنسبة 8%، وهبط الريبل بنسبة 10%، وفقا لبيانات CoinDesk.

جاء الانخفاض في عملة البيتكوين بعد عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم العالمية، يوم أمس، فقد شهد مؤشر الداو جونز الصناعي أسوأ يوم له منذ أكتوبر الماضي.

وفي تصريحات لشبكة CNBC، قالت الشريكة في شركة Amber Group للخدمات المالية في العملات المشفرة، أنابيل هوانغ، "كانت هناك عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق العالمية، مما ضغط بشدة على جميع الأصول ذات المخاطر العالية".

وقال هوانغ إن هناك "مخاوف بشأن جودة وقوة الانتعاش الاقتصادي" و "الأصول ذات المخاطر الأعلي أصبحت أضعف بما في ذلك العوائد المرتفعة"، موضحة "إلى جانب الخسائر التي منيت به مؤخرا عملة البتكوين، أدى هذا إلى مزيد من الانخفاض في سوق العملات المشفرة".