وزيرة التضامن تتفقد المؤسسة العقابية بالمرج

وزير الاتصالات يبحث مع سفير سنغافورة تعزيز التعاون بين البلدين

كتبت - ياسمين سليم:

زارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المؤسسة العقابية في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، وتفقدت الوزيرة العنابر الخاصة بالأطفال الأحداث واطمأنت على إجراءات رعايتهم.

كما تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي إجراءات الحماية المدنية بالعنابر واطمأنت على تطبيق كافة اجراءات الحماية المدنية، بحسب ييان صحفي من الوزارة اليوم الاثنين.

وقال البيان، إن الوزيرة قدمت الهدايا للأطفال بمناسبة العيد، كما تبادلت أطراف الحديث مع عدد منهم واستمعت لطلباتهم ووعدت بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

كما أجرت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لدار جمعية السيدة نفيسة للأيتام فتيات بمنطقة حلوان، حيث تفقدت الغرف الخاصة بالفتيات وغرف الالعاب الرياضية والكمبيوتر وغرفة العلاج الطبيعي وتعرفت على الإجراءات المتبعة لرعاية الفتيات.

والتقت القباج بعدد من فتيات الدار وهنأتهن بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وقدمت لهن الهدايا بمناسبة العيد ، كما شهدت عرضا فنيا لهن واطلعت على بعض مواهب فتيات الدار، حيث أشادت بهذه المواهب ووعدت بدعمهن لتطويرها.

كما تفقدت القسم الخاص برعاية المسنات والخدمات المقدمة لهن بالدار واطمأنت عليهن وعلى إجراءات رعايتهن.