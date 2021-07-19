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أسعار البترول تعمق خسائرها وتتراجع 3.5% اليوم

03:09 م الإثنين 19 يوليه 2021
أسعار البترول تعمق خسائرها وتتراجع 3.5% اليوم

أسعار البترول

كتبت-ياسمين سليم:

عمقت أسعار البترول من خسائرها خلال تداولات اليوم الاثنين، بعد قرار مجموعة أوبك+ بزيادة إنتاجها اليومي بداية من الشهر المقبل.

ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 3.45% إلى 71.05 دولار للبرميل.

كما هوت أسعار خام القياس الأمريكي بنسبة 3.61% إلى 69.22 دولار للبرميل.

وأقرت المجموعة أمس تمديد خفض الإنتاج حتى سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف في سوق النفط بذلك، أو مدها حتى ديسمبر 2022.

كما رفعت خط الأساس لكلا من السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت بداية من مايو المقبل.

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