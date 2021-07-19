قطاع الأعمال: لا نية لبيع أو إغلاق مصنع سيد للأدوية بأسيوط

كتبت - شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الاثنين، إن الشركة القابضة للأدوية، ليس لديها أي نية لبيع مصنع شركة سيد للأدوية بأسيوط أو غلقه.

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء الحرص على استغلال الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها، جرى تقييم مساحة 16100 متر أرض فضاء غير مستغلة في نطاق مصنع أسيوط، وذلك بهدف دراسة استغلالها مستقبلا استثماريا، لرفع كفاءة التصنيع الجيد وإضافة خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الشركة والعاملين بها.

وأشارت إلى أن إنتاج مصنع أسيوط يمثل نحو 20% من إنتاج شركة "سيد" من المستحضرات الصيدلية الهامة في سوق الدواء المصري، كما أن معظم الإنتاج لخدمة مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ومنها مستحضرات تستخدم في بروتوكول علاج فيروس كورونا مثل الباراسيتامول، بالإضافة إلى إنتاج البودرات لعلاج الجفاف عند الأطفال.