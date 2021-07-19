Masrawy logo white

قطاع الأعمال: لا نية لبيع أو إغلاق مصنع سيد للأدوية بأسيوط

02:05 م الإثنين 19 يوليه 2021
قطاع الأعمال: لا نية لبيع أو إغلاق مصنع سيد للأدوية بأسيوط

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

كتبت - شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الاثنين، إن الشركة القابضة للأدوية، ليس لديها أي نية لبيع مصنع شركة سيد للأدوية بأسيوط أو غلقه.

وأوضحت الوزارة، أنه في ضوء الحرص على استغلال الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها، جرى تقييم مساحة 16100 متر أرض فضاء غير مستغلة في نطاق مصنع أسيوط، وذلك بهدف دراسة استغلالها مستقبلا استثماريا، لرفع كفاءة التصنيع الجيد وإضافة خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الشركة والعاملين بها.

وأشارت إلى أن إنتاج مصنع أسيوط يمثل نحو 20% من إنتاج شركة "سيد" من المستحضرات الصيدلية الهامة في سوق الدواء المصري، كما أن معظم الإنتاج لخدمة مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ومنها مستحضرات تستخدم في بروتوكول علاج فيروس كورونا مثل الباراسيتامول، بالإضافة إلى إنتاج البودرات لعلاج الجفاف عند الأطفال.

وزارة قطاع الأعمال مصنع سيد للأدوية شركة سيد للأدوية أسيوط

الخبر التالى:

أسعار البترول تعمق خسائرها وتتراجع 3.5% اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
67

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

283703

إجمالي الإصابات

16446

إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا