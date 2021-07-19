التجارة: صادرات مصر غير البترولية تقفز 23% في النصف الأول من 2021

القاهرة – مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة بنسبة 23% خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2021.

ووفقا لبيان من الوزارة اليوم الاثنين، ارتفعت الصادرات إلى 15.4 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأشارت الوزيرة إلى أن الزيادة في الصادرات المصرية جاءت بفضل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة إن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات وما يتضمنه من منظومة حوافز غير مسبوقة سيكون له أثرا كبيرا فى إحداث طفرة في معدلات التصدير وتنفيذ خطة الوزارة لتنمية الصادرات الهادفة إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.

وأشارت إلى أن الصادرات المصرية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال شهر يونيو الماضى بنسبة 30% وبلغت 2 مليار و 837 مليون دولار مقابل 2 مليار و 175 مليون دولار خلال شهر يونيو من عام 2020 وبفارق 662 مليون دولار .

وأضافت جامع أن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجارى ارتفاعاً بنسبة 11% وبلغت 36 مليار و591 مليون دولار مقابل 32 مليار و 942 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 وبفارق 3 مليارات و649 مليون دولار.

وأشارت جامع إلى أن 12 قطاعاً تصديرياً شهدت صادراتها زيادة ملموسة خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجارى تضمنت قطاع الصناعات الطبية بقيمة 340 مليون دولار مقارنة بـ 225 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 51%.

وسجلت قيمة صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 42 مليون دولار مقارنة بـ 26 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 57%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و467 مليون دولار مقارنة بـ 957 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 53%.

وسجلت صادرات قطاع الأثاث قيمة 132 مليون دولار مقابل 95 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 38%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 916 مليون دولار مقارنة بـ 620 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 48% وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 2 مليار و953 مليون دولار مقارنة بـ 2مليار و160 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 37%.

وقال المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن أكبر 10 أسواق مستقبلة للصادرات المصرية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت الولايات المتحدة الاميركية بقيمة مليار و69 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة 969 مليون دولار.

وتأتي في المركز الثالث تركيا بقيمة صادرات 968 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 890 مليون دولار ومالطا بقيمة 589 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 668 مليون دولار وبريطانيا وإيرلندا الشمالية بقيمة 526 مليون دولار وليبيا بقيمة 450 مليون دولار والسودان بقيمة 392 مليون دولار وألمانيا بقيمة 390 مليون دولار.

وأضاف أن أكبر 10 دول مصدرة للسوق المصري خلال الـ 6 أشهر الاولى من العام الجاري تضمنت الصين بقيمة 6 مليارات و513 مليون دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 3 مليارات و17 مليون دولار وألمانيا بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار وروسيا بقيمة مليار و639 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و746 مليون دولار وإيطاليا بقيمة مليار و383 مليون دولار.

وأضاف أن صادرات الهند لمصر بلغت مليار و378 مليون دولار والسعودية بقيمة مليار و108 مليون دولار والبرازيل بقيمة مليار و16 مليون دولار لأوكرانيا بقيمة 881 مليون دولار.