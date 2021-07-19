"ايتيدا" تستعرض أنشطتها الترويجية بالمعرض العالمي "4 أعوام من الآن" 4YFN ببرشلونة

كتب - علاء حجاج

نشرت"ايتيدا" تقريرا عن أنشطتها الترويجية لقطاع ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة بالمعرض العالمي "4 أعوام من الآن" 4YFN ببرشلونة.

ويُقام المعرض على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للهواتف المتنقلة GSMA Mobile World Congress.

وعرضت الهيئة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي جانب من تفاعل الزوار مع الجناح المصري والذي لاقى استحسان وإعجاب مختلف الزوار والمسئولين من حيث التصميم والهوية البصرية والتجهيزات الخاصة بالجناح والتي ساعدت الشركات الناشئة في استعراض حلولها المبتكرة وجذب الزوار من صناديق رأس المال المخاطر وعقد اللقاءات مع المستثمرين المحتملين.

وشاركت مصر ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في المؤتمر على مدار أربعة أيام، بجناح متميز على مساحة 200 متر، ضم 8 شركات من قطاع الشركات الناشئة بهدف تعزيز فرص نموهم وتسليط الضوء على النمو المتسارع والنجاحات المتتالية في مجال ريادة الأعمال وجذب أكبر الصفقات الاستثمارية في هذا القطاع الواعد مع التركيز على استعراض نمو وازدهار بيئة ومناخ ريادة الأعمال فى مصر.

وتضمن التقرير استعراض أنشطة الهيئة خلال المعرض، والتي كان من أبرزها عقد عدد من الحلقات النقاشية بالتعاون برعاية مؤسسات وصناديق استثمار مصرية وأجنبية في هذا المجال مثل المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ و Med Angel، و Alex Angels، وHivos.

وخلال تلك الحلقات، عرض المستثمرون تجاربهم الفعلية وترتيب الصفقات مع الشركات المصرية الناشئة وذلك بهدف تشجيع عقد المزيد من الشراكات وإبراز المزايا والعائد على الاستثمار والاستفادة من السوق المصرى الواعد في هذا المجال.

وخلال فعاليات المعرض، التقى عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي للهيئة بخافيير بونسيه، المدير العام لمركز تطوير التكنولوجيا الصناعية التابع لوزارة العلوم والابتكار الاسبانية، وناقش سبل تعميق التعاون البحثي في المجالات التكنولوجية ذات الاهتمام المشترك مثل أمن المعلومات والزراعة والنسيج، كما جرى مناقشة تجديد الاتفاقية التي وقعت مع الهيئة لإطلاق البرنامج المصري الإسباني للابتكار.

كما بحث رئيس الهيئة خلال لقائه بـ ميجويل مارتن، الرئيس التنفيذي لحاضنة Faster Capital فرص التوسع في أعمال الحاضنة في مصر وزيادة الاستثمار الموجه للسوق المصري الغني بالمهارات والشركات الناشئة الواعدة.

وخلال فعاليات اليوم الثاني للمشاركة، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة (اتوس) الفرنسية الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، لدعم توسع أعمال الشركة في مصر ومضاعفة استثماراتها وزيادة عدد العاملين من الكوادر المصرية بمركزها في مصر.