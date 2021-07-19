جلسة وحيدة.. البورصة ترتفع في أسبوع عيد الأضحى

كتبت–شيماء حفظي:

أنهت البورصة المصرية، تعاملات أسبوع عيد الأضحى مرتفعة، في جلسة وحيدة عقدت خلال الأسبوع.

وأعلنت البورصة أن إجازة عيد الأضحى تبدأ اليوم الاثنين، وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، على أن يعود العمل مرة أخرى الأحد المقبل.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 خلال تعاملات أمس، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 10646 نقطة.

وسجل مؤشر EGX capped ارتفاعا بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13.048 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 1.18%.

وارتفع رأس المال السوقي بنحو 0.8% ليسجل بنهاية الأسبوع 685.4 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.6 مليار جنيه وكمية التداول نحو 419 مليون ورقة منفذة على 51 ألف ورقة، وذلك مقابل إجمالي تداول 31.6 مليار جنيه وكمية تداول 2.278 مليون ورقة خلال الأسبوع السابق.

وبنهاية تعاملات أمس، سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 22.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 12.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 9.4 مليون جنيه.