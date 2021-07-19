أسعار البترول تتراجع بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت أسعار البترول خلال تداولات اليوم الاثنين، بعد إعلان مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا كل شهر بداية من أغسطس وحتى ديسمبر المقبل.

وأقرت المجموعة أمس تمديد خفض الإنتاج حتى سبتمبر 2022 إذا سمحت الظروف في سوق النفط بذلك، أو مدها حتى ديسمبر 2022.

كما رفعت خط الأساس لكلا من السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت بداية من مايو المقبل.

وانخفضت أسعار النفط، ليتراجع خام برنت بنسبة 1.37% إلى 72.58 دولار للبرميل.

كما تراجع غرب تكساس بنسبة 1.48% إلى 70.75 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.