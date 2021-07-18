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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات قبل إجازة عيد الأضحى

02:46 م الأحد 18 يوليه 2021
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات قبل إجازة عيد الأضحى

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الأحد، قبل إجازة عيد الأضحى، بنسبة بلغت 0.81% إلى مستوى 10646 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

كما صعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.4%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.18%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 22.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 12.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 9.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة 0.39% إلى مستوى 10561 نقطة.

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