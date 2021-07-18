تعرف على أسعار اللحوم البلدي والمستورد بالأسواق قبل عيد الأضحى

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار اللحوم البلدي في الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى، بينما تراجعت أسعار اللحوم المستوردة بين 3 جنيهات و15 جنيهًا، وفقا لقول متعاملين بسوق اللحوم تحدثوا لمصراوي.

وقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم البلدي استقرت هذا العام تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، وسط هدوء الإقبال على الشراء من الزبائن.

وبحسب عبد الباسط، يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز في المناطق الشعبية بين 140 و150 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الكندوز في المناطق الراقية بين 150 و170 جنيها.

ويتراوح سعر كيلو اللحم الضاني بين 150 و170 جنيها، وفقا لقول نائب رئيس الشعبة.

وقال سيد النواوي، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم المستوردة تراجعت هذا العام بقيمة تتراوح بين 3 جنيهات و15 جنيهًا للكيلو باختلاف نوعه.

وأرجع النواوي تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب على شراء اللحوم المستوردة هذا العام.

وأضاف أن سعر كيلو اللحم البرازيلي تراجع 3 جنيهات هذا العام، ليتراوح السعر بين 76 و77 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو اللحم الهندي 15 جنيهًا ليصل إلى 47 جنيهًا بسوق الجملة.

ووفقا لقول نائب رئيس شعبة المستوردين، يباع كيلو اللحم البرازيلي في الأسواق للمستهلك بحوالي 82 جنيهًا، ويباع كيلو اللحم الهندي بحوالي 52 جنيهًا.

وتستورد مصر اللحوم بنسبة تصل إلى 40% من احتياجاتها، وتعتمد في النسبة المتبقية من الاستهلاك على اللحوم البلدي، بحسب النواوي.