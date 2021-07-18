انتهاء الخلاف بين مجموعة أوبك+ بزيادة حصة الإمارات والسعودية من النفط

كتبت-ياسمين سليم:

وافقت مجموعة أوبك+ على زيادة حصة الإمارات من إنتاج النفط إلى 3.5 مليون برميل يوميًا، كما وافقت المجموعة على زيادة تخفيف خفض الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل بزيادة 400 ألف برميل يوميًا كل شهر، بحسب بيان من المجموعة اليوم الأحد.

وكانت مجموعة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها أو ما يعرف بـ(أوبك+) عقدت اجتماعًا اليوم الأحد، بعد أن فشلت في بداية الشهر الجاري في التوصل لاتفاق بسبب اعتراض الإمارات على تمديد خفض الإنتاج.

وطلبت الإمارات تعديل نقطة الأساس المستخدمة لحساب حصتها من 3.16 مليون برميل يوميًا إلى 3.8 مليون برميل يوميًا.

وقال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن بلاده ملتزمة بخفض الإنتاج وأنه كان هناك حوار بناء بين الإمارات والمجموعة.

ووافقت المجموعة على تعديل مستوى الأساس لإنتاج السعودية وروسيا إلى 11.5 مليون برميل يوميا لكل منهما بداية من مايو 2022 مقابل 11 مليونا حاليًا.

كما اتفقت على زيادة إنتاج العراق والكويت بواقع 150 ألف برميل يوميا، على أن تستخدم حصص الإنتاج الجديدة من مايو 2022.

كما وافقت المجموعة على تمديد خفض الإنتاج المتبقي حتى نهاية سبتمبر 2022 بدلًا من أبريل 2022، إذا سمحت الظروف بذلك وفي عدم سماح الظروف سيكون الخفض حتى ديسمبر 2022.

وأقرت المجموعة تعديلًا على مستوى الأساس لإنتاجها ليضيف 1.63 مليون برميل يوميًا للإمدادات من مايو 2022، وهي الزيادة في حصص الإمارات والسعودية والكويت والعراق وروسيا.

وسيرتفع بذلك خط الأساس لإنتاج المجموعة من 43.8 مليون برميل يوميًا إلى 45.5 مليون برميل يوميًا بداية من مايو 2022.

وصوتت المجموعة قبل الاجتماع في بداية الشهر على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا من أغسطس إلى ديسمبر 2021 وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية 2022 بدلًا من أبريل 2022.

لكن الإمارات وهي عضوة في تحالف أوبك بلس وافقت على ضخ مزيد من النفط في السوق لكنها رفضت عدم تمديد التخفيضات.