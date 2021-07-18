الرقابة المالية توافق على رفع عدد أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة لـ11 عضوا

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استجابة مجلس إدارة الهيئة في جلسته التي عقدت صباح اليوم الأحد لمقترحات الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والتي جرت فعالياتها أوائل الشهر الجاري، بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المقاصة إلى 11 عضواً.

وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على إصدار قرار جديد بشأن الأحكام المنظمة لضوابط تشكيل وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم.

وأضاف أنه بموجب قرار المجلس أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة 11 عضوا غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، كما أصبح عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الشركة 5 مقاعد بواقع مقعدين لشركات الوساطة ومقعدين لأمناء الحفظ بجانب مقعد لممثل البورصة المصرية.

وذكر رئيس الهيئة أن المجلس قرر إعادة العمل بقراره رقم 96 لسنة 2014 الصادر بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بما لا يتعارض مع بعض الأحكام المستحدثة الأخرى التي تمت إضافتها لإعادة تنظيم الأمر بصورة أكثر انضباطاً ومنها قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أنه يتم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بالوقائع المصرية استعدادا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.