Masrawy logo white

الرقابة المالية توافق على رفع عدد أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة لـ11 عضوا

12:42 م الأحد 18 يوليه 2021
الرقابة المالية توافق على رفع عدد أعضاء مجلس إدارة مصر للمقاصة لـ11 عضوا

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استجابة مجلس إدارة الهيئة في جلسته التي عقدت صباح اليوم الأحد لمقترحات الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، والتي جرت فعالياتها أوائل الشهر الجاري، بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المقاصة إلى 11 عضواً.

وقال عمران إن مجلس إدارة الهيئة وافق أيضا على إصدار قرار جديد بشأن الأحكام المنظمة لضوابط تشكيل وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم.

وأضاف أنه بموجب قرار المجلس أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة 11 عضوا غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، كما أصبح عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الشركة 5 مقاعد بواقع مقعدين لشركات الوساطة ومقعدين لأمناء الحفظ بجانب مقعد لممثل البورصة المصرية.

وذكر رئيس الهيئة أن المجلس قرر إعادة العمل بقراره رقم 96 لسنة 2014 الصادر بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بما لا يتعارض مع بعض الأحكام المستحدثة الأخرى التي تمت إضافتها لإعادة تنظيم الأمر بصورة أكثر انضباطاً ومنها قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أنه يتم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بالوقائع المصرية استعدادا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

هيئة الرقابة المالية محمد عمران مجلس إدارة مصر للمقاصة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - مبادرة التمويل العقاري| اعرف أول خطوة للحصول على شقة بفائدة 3%

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا