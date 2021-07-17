من يستفيد من خدمة VoLTE للمكالمات الصوتية عبر شبكة الجيل الرابع؟

كتب-علاء حجاج:

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية "VoLTE" بسوق الاتصالات المصري، والتي لم يكن معمول بها بمصر مسبقًا.

وتعد خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE، تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة، تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي، ولا يشترط سوى أن يملك العميل هاتف يدعم خدمات الجيل الرابع.

و VoLTE هي اختصار لـ Voice over LTE وهي تقنية اتصال مُحسنة مخصصة للهواتف الذكية، تسمح بنقل الصوت من خلال شبكات الجيل الرابع بدلاً من الشبكات الصوتية القديمة، التي تسمح بإجراء مكالمات صوتية عالية الجودة وتصفح الإنترنت بسرعات عالية في نفس الوقت.

وقال مصدر بشركة فودافون إن الخدمة الجديدة ستكون لكل عملاء شبكة الجيل الرابع في مصر، وتساهم هذه الخدمة في تحسين جودة المكالمات الصوتية بشكل كبير.

ووصف قرار تنظيم الاتصالات بالقرار الصائب، لأنه يحسن من مستوى المكالمات الصوتية لعملاء شبكة الجيل الرابع، وكذلك للشركات لأن نقل خدمات الصوت على ترددات الجيل الرابع التي يحسن من استخدام الترددات ويتيح لهم تقديم خدمات لعدد أكبر من العملاء.

وبحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن هناك 15 مليون مستخدم في السوق المصري يستفيد من خدمة المكالمات الصوتية عبر تقنية الجيل الرابع VOLTE

ومن المتوقع زيادة هذا العدد بالتزامن مع زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية في السوق المصري، علمًا بأن الخدمة متاحة في المناطق التي يتوافر فيها التغطية باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في مختلف مناطق السوق المصري، بحسب الجهاز.