الضرائب تطالب الشركات والأفراد الذين يبيعون عبر الإنترنت بسرعة فتح ملف ضريبي

كتب-مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن على الأشخاص والشركات التي تبيع منتجاتها من سلع أو خدمات من خلال المواقع الإلكترونية وبلغ حجم أعمالها السنوي أكثر من 500 ألف جنيه وغير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، عليها سرعة التسجيل بالمصلحة، وفتح ملف ضريبي.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أنه من الضروري التسجيل بمصلحة الضرائب المصرية حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون في جريمة التهرب الضريبي وكذلك على مقدمي خدمات التوصيل (الدليفري ) الذين يوصلون السلع للمشترين ضرورة التسجيل بالمصلحة، لافتًا إلى أن عدم الالتزام بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وعدم تقديم الإقرارات الشهرية تعد من حالات التهرب الضريبي والتي تصل عقوبتها إلى السجن من ثلاث إلى خمس سنوات وأنها جريمة من الجرائم المخلة بالشرف.

وأوضح عبد القادر أن مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب يتلقى استفسارات الممولين عبر الخط الساخن «١٦٣٩٥»، والبريد الإلكتروني info@eta.gov.eg، ويقوم بالرد عليها؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.

وذكر البيان أن بعد صدور قرار وزارة المالية رقم (285) لسنة 2021 أصبح كل من يقدم خدمات عبر المواقع الإلكترونية وغير مسجل بمصلحة الضرائب وبلغ حجم أعماله السنوي أكثر من 500 ألف جنيه، ملزم بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة وعليه الالتزام بأحكام القانون.