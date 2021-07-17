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أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم السبت

10:23 ص السبت 17 يوليه 2021
أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق الجملة اليوم السبت

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد؛

استقر عدد من أصناف السمك والمأكولات البحرية اليوم السبت عند أسعار أمس بينما تنخفض سعر كيلو المكرونة السويسي، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 65 و80 جنيها اليوم.

وبلغ سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم، بين 20 و22 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 جنيها و120 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار السمك سوق الجملة المأكولات البحرية الاسماك

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