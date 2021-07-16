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تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد بعد تعديل إجازة عيد الأضحى

05:27 م الجمعة 16 يوليه 2021
تعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد بعد تعديل إجازة عيد الأضحى

الهيئة القومية للبريد

كتب – علاء حجاج:

كشف مصدر بالبريد المصري، مواعيد عمل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بعد إعلان تعديل إجازة عيد الأضحى.

وقال المصدر، لمصراوي، إنه سيتم فتح 500 مكتب بريد الكبرى، على مستوى الجمهورية، خلال السبت 17 يوليو 2021، فيما يعد الأحد المقبل يوم عمل كامل في جميع مكاتب البريد.

وأضاف المصدر، أن إجازة عيد الأضحى في البريد تبدأ الاثنين المقبل، وحتى الخميس المقبل، على أن يعود العمل بكافة الفروع والمكاتب صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وكان البنك المركزي، أعلن أيضا اعتبار الأحد المقبل يوم عمل كامل، مؤكدا على عدم وجود تغيير في أيام إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتعديل إجازة عيد الأضحى لتبدأ من غد السبت بدلا من الأحد حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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