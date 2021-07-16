زيادة 15% في أسعار الثلاجات و"الفريزر" مع اقتراب عيد الأضحى.. الأنواع والأحجام

كتبت - دينا خالد:

قال أحمد هلال، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الثلاجات والديب فريزر ارتفعت خلال الشهر الماضي، بنسب تتراوح بين 10 و 15% باختلاف الماركات والانواع.

وأضاف هلال، أن الأسعار ارتفعت بسبب اقتراب عيد الأضحى حيث يقبل المواطنون على شراء الديب فريزر والثلاجات لتخزين اللحوم.

وأشار هلال، إلى أن زيادة بعض خامات مستلزمات الإنتاج ساهمت أيضا في ارتفاع الأسعار.

وأوضح هلال، أن الإقبال على شراء الأجهزة هذا العام أقل بنحو 30% مقارنة بالعام الماضي، متوقعا زيادة في الإقبال كلما اقتراب عيد الأضحى.

ويقدم مصراوي أسعار بعض أصناف الثلاجات كما يلي:

الثلاجة التوشيبا المحلى

ثلاجة توشيبا 2 باب 296 لتر أبيض سعرها 5,050 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 296 لتر ذهبي سعرها 5,060 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 296 لتر سلفي سعرها 5,070 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 304 لتر أبيض سعرها 5,350 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 304 لتر ذهبي سعرها 5,360 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 304 لتر سلفر سعرها 5,370 جنيه.

ثلاجة توشيبا 304 لتر 2 باب - شامبين سعرها 5,410 جنيه.

ثلاجة توشيبا 304 لتر 2 باب - سيلفر سعرها 5,420 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 350 لتر أبيض سعرها 5,650 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 350 لتر ذهبي سعرها 5,660 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 350 لتر سلفر سعرها 5,670 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 350 لتر يد إسطوانية ذهبي سعرها 5,760 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 350 لتر يد إسطوانية سلفر سعرها 5,770 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 355 لتر بلازما أبيض سعرها 6,220 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 355 لتر بلازما ذهبي سعرها 6,230 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 355 لتر بلازما سلفر سعرها 6,240 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 355 لتر بلازما يد إسطوانية ذهبي سعرها 6,330 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2 باب 355 لتر بلازما يد إسطوانية سلفر سعرها 6,340 جنيه.

ثلاجه 2باب بلازما355ل يد طولية دهبي سعرها 6,380 جنيه.

ثلاجه 2باب بلازما355ل يد طولية سلفر سعرها 6,390 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2باب355 لترباب فلات يد مقبض- شامبين سعرها 6,450 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2باب355 لترباب فلات يد مقبض- سلفر سعرها 6,460 جنيه.

ثلاجه 2باب بلازما355لترباب فلات دهبي سعرها 6,410 جنيه.

ثلاجه 2باب بلازما355لترباب فلات سلفر سعرها 6,420 جنيه.

ثلاجة توشيبا 3 باب 351 لتر أبيض سعرها 6,575 جنيه.

ثلاجة توشيبا 3 باب 351 لتر ذهبى سعرها 6,585 جنيه.

ثلاجة توشيبا 3 باب 351 لتر سلفر سعرها 6,595 جنيه.

ثلاجة توشيبا انفرتر محلى

ثلاجة انفيرتر 2 باب 359 لتر-سلفر سعرها 7,690 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 359 لتر-ذهبى سعرها 7,740 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 359 لتر-استانلس سعرها 7,790 جنيه.

ثلاجة توشيبا انفرترمحلى 395لترسلفر سعرها 9,700 جنيه.

ثلاجة توشيبا انفرترمحلى 395لترذهبى سعرها 9,750 جنيه.

ثلاجة توشيبا انفرترمحلى 395لتراستانلس سعرها 9,800 جنيه.

ثلاجة توشيبا انفرتر محلى 395لتر باب زجاج أسود سعرها 10,450 جنيه.

ثلاجة توشيبا مستوردة

ثلاجة انفيرتر 2 باب 613 لتر - أبيض سعرها 17,999 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 613 لتر - ذهبي سعرها 18,099 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 613 لتر - سلفر سعرها 18,199جنيه.

ثلاجة انفيرتر2 باب 613 لتر-إستانلس سعرها 18,799 جنيه.

ثلاجة انفيرتر2 باب 601 لتر-زجاج أسود سعرها 20,199 جنيه.

ثلاجة انفيرتر2 باب 601 لتر-زجاج أبيض سعرها 20,199 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 657 لتر - أبيض سعرها 19,699 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 657 لتر - ذهبي سعرها 19,799 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 657 لتر - سلفر سعرها 19,899 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 657 لتر - إستانلس سعرها 20,299 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 664 لتر-زجاج أسود سعرها 21,599 جنيه.

ثلاجة انفيرتر 2 باب 664 لتر-زجاج أبيض سعرها 21,599 جنيه.

ثلاجة توشيبا سيلفر 2باب 555 لتر سعرها 18,199 جنيه.

ثلاجة توشيبا استانلس 2باب 555 لتر سعرها 18,799 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2باب 555 لتر زجاج اسود عاكس سعرها 20,199 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2باب 555 لتر زجاج بني سعرها 20,199 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2باب 555 لترمرايا سعرها 20,199 جنيه.

ثلاجة توشيبا سيلفر 2باب 635 لتر سعرها 19,899 جنيه.

ثلاجة توشيبا استانلس 2باب 635 لتر سعرها 20,299 جنيه.

ثلاجة توشيبا 2باب 635 لتر زجاج أسود عاكس سعرها 21,599 جنيه.

ثلاجة تورنادو نوفروست محلى

ثلاجة تورنادو 2باب 386لترنوفروست ابيض سعرها 5,860 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 386لترنوفروست شامبين سعرها 5,905 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 386لترنوفروست سلفر سعرها 5,915 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 386لترنوفروست استانلس سعرها 5,985 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 386لترنوفروست اسود سعرها 5,995 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 450لتر نوفروست ابيض سعرها 7,045 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 450لتر نوفروست شامبين سعرها 7,090 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 450لتر نوفروست سلفر سعرها 7,100 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 450لتر نوفروست استانلس سعرها 7,210 جنيه.

ثلاجة تورنادو 2باب 450لتر نوفروست اسود سعرها 7,220 جنيه.

ثلاجة تورنادو نوفروست مستوردة

ثلاجة تورنادو 496 لترديجيتال بمبردة مياه وامكانية تغيير اتجاه الباب وخاصية maxi fresh وhumidity control سعرها 11499 جنيه.

ثلاجة تورنادو 452 لتر ديجيتال تغييراتجاه الباب و خاصيتى maxifresh , humidity control سعرها 11999 جنيه.

ثلاجة تورنادو 569لتر ديجيتال باب زجاج اسود وامكانية تغيير اتجاه الباب خاصيتى maxi fresh , humidty control سعرها 14699 جنيه.

ثلاجة تورنادو 560لتر ديجيتال اللون سلفر وامكانية تغيير اتجاه الباب خاصيتى maxi fresh , humidty control سعرها 14999جنيه.

شلاجة شارب محلي

ثلاجه شارب 2 باب 385 لتر أبيض سعرها 6665

ثلاجه شارب 2 باب 385 لتر شامبين سعرها 6710 جنيه.

ثلاجه شارب 2 باب 385 لتر سلفر سعرها 6720 جنيه.

ثلاجه شارب 2 باب 385 لتر استانلس سعرها 6770 جنيه.

ثلاجه شارب 2 باب 385 لتر أسود سعرها 6800 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب385لتر بلازما شاشة أبيض سعرها 7125جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 385لتر بلازما شاشة شامبين سعرها 7170جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 385لتر بلازما شاشة سلفر سعرها 7180 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 385لتر بلازما شاشة استانلس سعرها 7230 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب385لتر بلازما شاشة أسود سعرها 7260 جنيه.

ثلاجه شارب 2 باب 450لتر فلتر نانو أبيض سعرها 8110 جنيه.

ثلاجه شارب 2 باب 450لتر فلتر نانو شامبين سعرها 8160 جنيه

ثلاجه شارب 2 باب 450لتر فلتر نانو بيج سعرها 8210 جنيه.

ثلاجه شارب 2 باب 450لتر فلتر نانو سلفر سعرها 8170 جنيه.

ثلاجه شارب 2 باب 450لتر فلتر نانو استانلس سعرها 8230 جنيه.

ثلاجه شارب 2 باب 450لتر فلتر نانو أسود سعرها 8270 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450 لتر بلازما شاشة أبيض سعرها 8625 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لتربلازما شاشة شامبين سعرها 8675 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لتربلازما شاشة بيج سعرها 8725 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450 لتر بلازما شاشة سلفر سعرها 8685 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450 لتر بلازما شاشة استانلس سعرها 8745 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450 لتر بلازما شاشة أسود سعرها 8785 جنيه.

ثلاجة شارب 450لتر 2باب انفرتربلازما هايبرد اسود سعرها 9460 جنيه.

ثلاجة شارب 450لتر 2باب انفرتربلازما هايبرد استانلس سعرها 9420 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى سلفر سعرها 10070 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى بيج سعرها 10110 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى اسود سعرها 10160 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى احمر سعرها 10260 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى سلفر سعرها 10380 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى اسود سعرها 10475 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 450لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى احمر سعرها 10570 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر 480 لتر اسود بشاشة سعرها 12599 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر 480 لتر استانلس بشاشة سعرها 12499 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر 2 باب 480لترهايبرد بلازما باب زجاج سلفر سعرها 14039 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر 2 باب 480لترهايبرد بلازما باب زجاج اسود سعرها 14139 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر 2 باب 480لترهايبرد بلازما باب زجاج احمر سعرها 14239 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر 2 باب 538 لتر أبيض سعرها 14819 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر2 باب 538 لتر إستانلس سعرها 14919 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر2 باب 538 لتر أسود سعرها 15019 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 538لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى سلفر سعرها 16104 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 538لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى اسود سعرها 16204 جنيه.

ثلاجة شارب 2باب 538لترانفرتر بلازما ديجيتال باب زجاجى احمر سعرها 16304 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر D-PRO SERIES تايلاند

ثلاجة شارب انفرترهايبرد بلازما 2باب 599لتر سلفر سعرها 21,149 جنيه.

ثلاجة شارب انفرترهايبرد بلازما 2باب 599لتر اسود سعرها 21,349 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر ديجيتال هايبرد بلازما 2باب 599لتر باب زجاج سلفر سعرها 24,249 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر ديجيتال هايبرد بلازما 2باب 599لتر باب زجاج اسود سعرها 24,649 جنيه.

ثلاجة شارب انفرترهايبرد بلازما 2باب 642لتر سلفر سعرها 22,249 جنيه.

ثلاجة شارب انفرترهايبرد بلازما 2باب 642 لتر اسود سعرها 22,449 جنيه.

ثلاجة شارب انفرتر ديجيتال هايبرد بلازما 2 باب 642 لتر باب زجاج سلفر سعرها 25,549 جنيه.

ثلاجة شارب انفرترديجيتال هايبرد بلازما 2باب 642 لتر باب زجاج اسود سعرها 25,849 جنيه.

ثلاجة شارب مستوردة

ثلاجة اربعة باب -ش ديجتال - سيلفر سعرها 40,299 جنيه.

ثلاجة اربعة باب -ش ديجيتال - اسود سعرها 40,499 جنيه.

هوم فريزر شارب

هوم فريزر شارب 7درج 300 لتر انفرتر ديجيتال ابيض سعرها 9159 جنيه.

هوم فريزر شارب 7درج 300 لتر انفرتر ديجيتال استانلس سعرها 9209 جنيه.

هوم فريزر شارب 7درج 300 لتر انفرتر ديجيتال اسود سعرها 9259 جنيه.

هوم فريزر توشيبا رأسى

هوم فريزر رأسى 195 لتر أبيض سعرها 5,935 جنيه.

هوم فريزر رأسى 195 لتر ذهبى سعرها 5,945 جنيه

هوم فريزر رأسى 195 لتر سيلفر سعرها 5,955 جنيه.

هوم فريزر رأسى 230 لتر أبيض سعرها 6,930 جنيه.

هوم فريزر رأسى 230 لتر ذهبى سعرها 6,940 جنيه.

هوم فريزر رأسى 230 لتر سيلفر سعرها 6,950 جنيه.