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قبل عيد الأضحى .. لماذا لم يعلن "المركزي" الأحد المقبل إجازة بالبنوك؟

02:57 م الجمعة 16 يوليه 2021
قبل عيد الأضحى .. لماذا لم يعلن "المركزي" الأحد المقبل إجازة بالبنوك؟

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

أرجع مصرفيون، قرار البنك المركزي، باعتبار الأحد المقبل يوم عمل وليس إجازة رسمية، إلى 4 أسباب رئيسية من الصعب تجاهلها.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي أعلن، قرارا مفاجئا بتعديل إجازة عيد الأضحى، بعد توجيهات رئاسية، لتبدأ من غد السبت بدلا من الأحد، لكن البنك المركزي قال إنه لن يتم العمل بهذا القرار في البنوك، وسيتم اعتبار الأحد يوم عمل رسميا.

وعدد المصرفيون أسباب عدم تعديل إجازة عيد الأضحي في البنوك إلى وجود طرح أذون خزانة وتسويات في نفس اليوم التي يطرحها المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل منتظم يومي الخميس والأحد.

وكان البنك المركزي أعلن علي موقعه الإلكتروني طرح عطاء أذون خزانة بقيمة 32 مليار جنيه تم قبول منهم عطائين بقيمة 21 مليار جنيه أمس الخميس لآجال 6 شهور وعام، ومن المتتظر طرح عطائين بقيمة 11 مليار جنيه يوم الأحد القادم لآجال 3 شهور و9 شهور.

وأضاف المصرفيون، أن السبب الثاني يتمثل في وجود صرف لبعض مستحقات مالية لشركات المقاولات، وكذلك رواتب شركات القطاع الخاص وهو ما يستلزم عدم تعطيل العمل في البنوك بشكل مفاجئ بما يضمن توفير السيولة لهذه الشركات.

وأشارت المصادر، إلى صعوبة إغلاق البنوك فترة طويلة بسبب طبيعة عمل البنوك وعلاقاتها محليا وخارجيا.

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