كل ما تريد معرفته عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% (سؤال وجواب)

كتبت- منال المصري ومحمد عبد الناصر:

أطلق البنك المركزي، مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة المنخفضة جدا 3% سنويا متناقصة، رسميًا يوم الثلاثاء الماضي، بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية، لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

ويقدم مصراوي كافة المعلومات عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% في 10 أسئلة طرحناها، وأجابت عليها مي عبد الحميد رئيس صندوق ضمان للتمويل العقاري، والإسكان الاجتماعي.

-كيف يحصل العميل على وحدة سكنية في المبادرة؟

بطرقتين، إما خلال إعلان الطرح المقبل والمقرر له بعد عيد الأضحى، أو من خلال شراء وحدة سكنية جاهزة من الشركات أو المطوريين العقاريين والتقدم ببياناتها لأحد البنوك لتمويلها بشرط أن تكون الوحدة مطابقة للمواصفات.

-كم تبلغ فترة سداد قرض التمويل العقاري ومعدل الفائدة؟

فترة سداد القرض تصل لمدة 30 عاما بحيث آخر قسط من القرض لا يتجاوز عمره 60 عاما، للاستفادة من القرض المدعوم بفائدة 3% متناقصة سنويا وهي أقل فائدة لأول مرة في تاريخ التمويل العقاري بمصر.

-ما هي مساحات الوحدات السكنية؟

تتراوح مساحات الوحدات لشريحة محدودي الدخل بين 75 مترا إلى 90 مترا في إعلان الإسكان الاجتماعي، أما إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل بمساحة تتراوح بين 100 متر إلى 150 مترا.

كما يمكن للعميل شراء أي وحدة من خارج إعلانات الصندوق وغير مقيد بمساحة ولكن ترتبط بالحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية.

-من هم محدودي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم المبادرة؟

محدودي الدخل هم من لا يتجاوز دخلهم الشهري 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، أما توسطي الدخل من لا يزيد دخله الشهري عن 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للمتزوج.

ولابد أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولم يسبق له الحصول على دعم في المبادرات السابقة للتمويل العقاري أو أبني بيتك.

- هل يمكن للمصريين العاملين في الخارج الاستفادة بالمبادرة؟

يمكنهم التقديم بشرط أن تنطبق عليهم نفس مستويات الدخل والحد الأقصى لسعر الوحدات بالمبادرة الجديدة.

لكن إذا كان المصري مقيم في الخارج، وليس له محل إقامة في مصر سيكون القرار وفقًا لجهة التمويل، فهى التى تحدد منح تمويل له أو لا، وفقًا لحجم المخاطر والسياسة الائتمانية التى يحددها البنك.

- كيف يستفيد أصحاب المعاشات من المبادرة الجديدة؟

أدرجت المبادرة لأول مرة أصحاب المعاشات لإتاحة الفرصة لهم، خاصة من لديه معاش أو دخل إضافي أو ودائع في البنوك لكن بشروط وضوابط محددة مثل أن تكون نسبة المقدم المدفوعة من قيمة الوحدة السكنية لا تقل عن 40% من إجمالي سعرها، كما لا يزيد عمره عن 75 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

- كم الحد الأقصى لقيمة الوحدة السكنية سواء لمحدودي أو متوسطي الدخل؟

تتراوح إجمالي قيمة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل بين 300 إلى 350 ألف جنيه كحد أقصى حسب مساحتها 75 مترا أو 90 مترا.

أما متوسطي الدخل يوجد نوعين من أسعار الوحدات السكنية الأول بين 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى بمقدمة 15% كحد أدنى، أو وحدة سكنية من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

- ما مواصفات الوحدات السكنية المطابقة للموصفات؟

أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب وغير مخالفة، وغير ذلك لن ينظر للطلبات طبقا لقانون التمويل العقاري، وأن يكون هدف العميل من المبادرة السكن الدائم وليس السياحي بهدف الاستثمار لتحقيق التطوير والعمران وتتجاوز قيمتها المنصوص عليه في المبادرة .

وأن تكون قابلة للرهن العقاري أو التسجيل العقاري، وفي حال صعوبة الرهن يمكن تغطيتها بضمانة مثل ودائع للعميل في البنوك.

-هل تدخل الوحدات السكنية التي حصلت على مصالحات نهائية في المبادرة؟

بالتأكيد الوحدات السكنية التي تم التصالح على المخالفات بشكل نهائي وتسديد كافة الرسوم المقررة عليها للحكومة يمكن إدراجها في المبادرة.

- ما البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3%؟

يشارك 22 بنكًا، تضمن البنك الأهلي المصري، مصر، القاهرة، التعمير والإسكان، العقاري، التجاري الدولي، العربي الأفريقي الدولي، المصرف المتحد، التنمية الصناعية، وقطر الوطني الأهلي ، وبنك بلوم-مصر، و الزراعي المصري، وقناة السويس، والكويت الوطني، كريدي أجريكول، والشركة المصرفية العربية الدولية، والمصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري، والمشرق، والاستثمار العربي، وفيصل الإسلامي.

-هل يتم تعديل الإعلانات المطروحة في وقت سابق في دار مصر وجنة بمبادرة 8% لتكون بـ 3%؟

بالفعل سيتم التواصل مع العملاء الفائزين في إعلانات دار مصر وجنة السابقة لتعديل الفائدة من 8% إلى 3% بالمبادرة الجديدة للإستفادة منه الفائدة الميسرة، وكذلك سنوات السداد ستكون 30 عاما بدلا من 20 عاما.