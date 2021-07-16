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أسعار الأسماك في سوق العبور ترتفع مع اقتراب عيد الأضحى

01:12 م الجمعة 16 يوليه 2021
أسعار الأسماك في سوق العبور ترتفع مع اقتراب عيد الأضحى

أسعار الأسماك

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت أسعار الأسماك البوري والمكرونة السويسي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع اقتراب عيد الأضحى.

وزاد سعر البوري بين 4 و6 جنيهات، والمكرونة السويسي بنحو 5 جنيهات، فيما انخفض سعر البلطي جنيها.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، انخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال الأسبوع، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و120 جنيها.

وزاد كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع، بسوق العبور ليتراوح بين 65 و85 جنيها اليوم الجمعة.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري بين 4 و6 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 47 و53 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار الأسماك عيد الأضحى سمك المكرونة السويسي السمك البوري السبيط الكاليماري

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