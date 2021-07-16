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الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات ترتفع مع اقتراب عيد الأضحى

12:51 م الجمعة 16 يوليه 2021
الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضروات ترتفع مع اقتراب عيد الأضحى

أسعار الخضروات

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبور، لتجارة الجملة، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، ارتفعت أسعار الطماطم والبطاطس والفاصوليا، بينما تراجع سعر الليمون والملوخية والخيار البلدي والكوسة.

وأعلنت الحكومة، بدء إجازة عيد الأضحى المبارك، بداية من غد السبت، وحتى السبت 24 يوليو المقبل.

وارتفع كيلو الطماطم 5 قروش، خلال تعاملات الأسبوع، ليتراوح اليوم الجمعة، بين 1.5 و2.75 جنيه، فيما زادت البطاطس بين 50 و75 قرشا للكيلو، ليتراوح سعره اليوم 4 جنيهات و5.5 جنيه.

وتراجع سعر كيلو الكوسة ليتراوح اليوم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بانخفاض بين 50 قرشا و1.5 جنيه، وفقا لموقع السوق.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، في سوق العبور لتجارة الجملة.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 4 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة بين 50 و 75 قرشا.

البصل بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع بين 50 قرشا و1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و10 جنيهات، بزيادة بين جنيه و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكانتلوب بين 3 و6 جنيهات، بزيادة بين 50 قرشا و1.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 6 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح المصري بين 11 و17 جنيها، بزيادة 2 جنيه.

البطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 10 جنيهات و17 جنيها.

المانجو العويس بين 15 و30 جنيها.

المانجو السكري بين 12 جنيها و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة عيد الأضحى سوق العبور

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