شعبة المستوردين: إجازة العيد يومان فقط بموانئ الإسكندرية لتفادي الغرامات

كتبت- شيرين صلاح:

اتفقت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع اللواء هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية على أن تكون فترة إجازة عيد الأضحى يومين فقط بالموانئ، وذلك لتفادي الأرضيات والغرامات طوال فترة العطلة الرسمية.

وأوضح حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين، في بيان للشعبة اليوم الخميس، أن الاتفاق أن تكون فترة العطلة يومين أول وثاني أيام عيد الأضحى فقط، بالتالي لن تكون هناك عطلة طويلة.

وأشار النجار إلى أنه جاري الاتفاق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء للاتفاق على إجازة يومين فقط مثل الرقابة علي الصادرات والواردات حتى لا تتعطل مصالح المستوردين.

وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، إن شعبة المستوردين تكثف تواصلها مع المسئولين في جميع الهيئات المتداخلة مع قطاع المستوردين، لتذليل جميع العقبات أمام المستوردين لتسيير حركة التجارة.