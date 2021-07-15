Masrawy logo white

شعبة المستوردين: إجازة العيد يومان فقط بموانئ الإسكندرية لتفادي الغرامات

05:24 م الخميس 15 يوليه 2021
شعبة المستوردين: إجازة العيد يومان فقط بموانئ الإسكندرية لتفادي الغرامات

حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين

كتبت- شيرين صلاح:

اتفقت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية مع اللواء هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية على أن تكون فترة إجازة عيد الأضحى يومين فقط بالموانئ، وذلك لتفادي الأرضيات والغرامات طوال فترة العطلة الرسمية.

وأوضح حمدي النجار رئيس شعبة المستوردين، في بيان للشعبة اليوم الخميس، أن الاتفاق أن تكون فترة العطلة يومين أول وثاني أيام عيد الأضحى فقط، بالتالي لن تكون هناك عطلة طويلة.

وأشار النجار إلى أنه جاري الاتفاق أيضا مع هيئة سلامة الغذاء للاتفاق على إجازة يومين فقط مثل الرقابة علي الصادرات والواردات حتى لا تتعطل مصالح المستوردين.

وقال أحمد الملواني، رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين، إن شعبة المستوردين تكثف تواصلها مع المسئولين في جميع الهيئات المتداخلة مع قطاع المستوردين، لتذليل جميع العقبات أمام المستوردين لتسيير حركة التجارة.

شعبة المستوردين هشام مشهور حمدي النجار عيد الأضحى لجنة التجارة الخارجية حركة التجارة

الخبر التالى:

أسعار الذهب ترتفع 22 جنيها للجرام في النصف الأول من يوليو (تفاعلي)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا