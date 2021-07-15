شعبة الورق: 600 جنيه زيادة في طن ورق الكتابة والطباعة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار ورق الكتابة والطباعة 600 جنيه للطن منذ بداية شهر يوليو الجاري، وفقا لما قاله عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وأرجع خضر زيادة أسعار ورق الكتابة والطباعة إلى ارتفاع سعر لب الخشب الذي يصنع منه الورق، مما نتج عنه زيادة في تكاليف الإنتاج.

وأوضح رئيس الشعبة أن زيادة سعر لب الخشب يعود إلى تراجع المعروض منه بالأسواق، كما تسبب غلق أحد أكبر المصانع في فنلندا لتصنيع الورق بسبب أزمة كورونا إلى زيادة سعر الورق.

وبحسب رئيس الشعبة، ارتفع سعر طن الورق وزن 48-50 جراما إلى 14600 جنيه، كما ارتفع سعر طن الورق وزن 55 جراما إلى 14300 جنيه.

وزاد سعر طن الورق وزن 60 جراما إلى 14200 جنيه، كما زاد سعر طن الورق وزن 70 جراما إلى 14 ألف جنيه، وزاد سعر طن طن الورق وزن 80 جراما إلى 13900 جنيه.

ويعاني قطاع الطباعة من تراجع في المبيعات نظرا لارتفاع الأسعار وقلة الطلب عليه في ظل أزمة كورونا، وفقا لقول رئيس شعبة الورق.

وتستورد مصر ورقا من الخارج بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ويتم إنتاج الباقي داخل المصانع المحلية.

وتستورد مصر الورق من العديد من الدول منها فنلندا والبرازيل وغيرهم.