مع فتح التقديم.. ما هي البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%؟

كتبت- منال المصري ومحمد عبد الناصر:

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق ضمان للتمويل العقاري والإسكان الاجتماعي، إن أي عميل يستطيع التقدم للبنوك للحصول على وحدة سكنية في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بشرط أن تنطبق عليه الشروط ولا يكون سبق حصوله على وحدة سكنية قبل ذلك.

وأشارت في تصريحات لمصراوي، إلى أن البنوك المشاركة في مبادرة التمويل العقاري الجديدة 3% يبلغ عددهم 22 بنكا وهي نفس البنوك المشاركة في المبادرات السابقة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويشارك 22 بنكا في المبادرات السابقة للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ولديها بنية أساسية قوية للتمويل وهي البنك الأهلي المصري، ومصر والقاهرة، والتعمير والإسكان، والعقاري، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية، وقطر الوطني الأهلي.

كما يشارك بنوك بلوم - مصر، والزراعي المصري، وقناة السويس، والكويت الوطني، وكريدي أجريكول، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، والبنك المصري الخليجي، والمصري لتنمية الصادرات، وأبوظبي التجاري، وبنك المشرق، والاستثمار العربي، وبنك فيصل الإسلامي.

وقالت إن إجمالي قيمة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل كحد أقصى يصل إلى 350 ألف جنيه، وإجمالي قيمة الوحدة السكنية لمتوسطي الدخل يتراوح بين 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى بمقدمة 15% كحد أدني، أو وحدة سكنية من 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.