دون تكلفة إضافية.. تنظيم الاتصالات يعتمد خدمة المكالمات الصوتية عبر الـ4G

كتب- علاء حجاج:

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية "VoLTE" بسوق الاتصالات المصري، والتي لم يكن معمول بها بمصر مسبقًا، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.



وقال الجهاز إن ذلك يأتي في إطار دوره في الارتقاء بجودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وإثراء تجربة المستخدمين والتنسيق المستمر مع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات لنشر أحدث الخدمات والتقنيات بسوق الاتصالات المصري.

وأضاف أن الشركات من مشغلي خدمات الاتصالات كانت قد تقدمت للجهاز للحصول على موافقته لاستخدام خدمات المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية VoLTE لمشتركيها على شبكاتها، ووافق الجهاز على البدء في إتاحة الخدمة بعد أن استوفت الشركات المتطلبات الفنية والتنظيمية لتقديم الخدمة.

وذكر أن خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع بتقنية "VoLTE" تعد تقنية اتصال لاسلكية عالية الكفاءة، حيث تتيح هذه التقنية تقديم المكالمات الصوتية للمشتركين بجودة عالية خاصةً فيما يتعلق بنقاء الصوت ووضوحه وذلك دون تحمل المستخدمين أي تكلفة إضافية لسعر الخدمة الحالي.

وأوضح الجهاز أن اعتماده هذه الخدمة يأتي لما لها من أثر في رفع جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري، ومواكبة التكنولوجيات الحديثة المعمول بها عالميًا.



وأشار إلى أن عدد مستخدمي خدمات التليفون المحمول المستفيدين من إتاحة التقنية الجديدة يقدر بنحو 15 مليون مشترك وهم المشتركين الذين تدعم هواتفهم الذكية تقنية "VoLTE".



ومن المتوقع زيادة هذا العدد بالتزامن مع زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية في السوق المصري، علمًا بأن الخدمة متاحة في المناطق التي يتوافر فيها التغطية باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع في مختلف مناطق السوق المصري، بحسب الجهاز.