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مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

02:58 م الخميس 15 يوليه 2021
مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 في بداية تعاملات اليوم الخميس بنسبة بلغت 0.39% إلى مستوى 10561 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.18%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.46%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم صافي بيع بقيمة بلغت 48.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 39.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 8.5 ملايين جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد خلال جلسة أمس بنسبة 1.63% إلى مستوى 10602 نقطة.

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