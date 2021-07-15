التأمينات: إتاحة 15 خدمة تأمينية من خلال بوابة مصر الرقمية

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إطلاق مجموعة خدمات تأمينية عبر بوابة مصر الرقمية والتي تمكن المواطن المصري بالحصول على تلك الخدمات بكل سهولة ويسر ودون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية.



وبحسب بيان من هيئة التأمين الاجتماعي اليوم الخميس، قال عوض إن البداية كانت بطرح 15 خدمة خلال شهر يوليو الجاري، وإنه ستتم رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها الهيئة تباعاً.

وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمات التي تقدمها الهيئة عبر بوابة مصر الرقمية هي الاستعلام عن الرقم التأميني، والاستعلام عن آخر مدة تأمينية، والاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، والاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، والاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

كما تتضمن هذه الخدمات الاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، والاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، والاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف، والاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، والاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، والاستعلام عن بيانات "مركبة أو أكثر" للمالك، والاستعلام عن رصيد حساب "مركبة أو أكثر" للمالك، والاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، والاستعلام عن رصيد حساب سيارة.



وأشار عوض إلى أن رقمنة الخدمات المتعددة المشار إليها كانت نتاج الربط بين جهات الدولة المختلفة، وتعتبر نقلة حقيقية في تحسين مستوى الخدمة المقدم للمتعاملين معها من أصحاب المعاشات والمستفيدين والمؤمن عليهم والبالغ عددهم 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد و14 مليون مؤمن عليه.



وأكد أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها المواطن المصري بكافة فئاته وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة وهذا ما تعكسه جميع الخطوات التي تتخذها الهيئة حالياً تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة تطوير المنظومة التأمينية ومواجهة التحديات والمشكلات والتصدي لها بحلول علمية ترتكز على تحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

وأوضح عوض أن من بين هذه الخطوات فتح منافذ صرف جديدة لأصحاب المعاشات من خلال المحافظ الإلكترونية والتي تمكن أي صاحب معاش ومستفيد من صرف كافة استحقاقاته التأمينية من خلال المنافذ المتعددة لشبكات التحصيل والصرف الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن عملية التطوير بدأت ومستمرة لن تتوقف.