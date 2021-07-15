التصديري للملابس الجاهزة يشارك بمعرض "صنع في مصر" بجنوب السودان

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كتبت- شيرين صلاح:

قال المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يشارك في معرض المنتجات المصرية بمدينة جوبا بجنوب السودان تحت شعار "صنع فى مصر" والمنعقد خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو الجاري.

وبحسب بيان من المجلس التصديري اليوم الخميس، جاءت المشاركة بالمعرض في ضوء دور المجلس لترويج منتجات الملابس الجاهزة والسعي نحو تعزيز التبادل التجاري بين المصانع المصرية والدول العربية ومن ضمنها السوق السوداني.

ويتضمن للمعرض منتجات مصرية من كافة القطاعات الصناعية المختلفة.

وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنه يتم عرض عينات من الملابس المصرية خلال المعرض، وذلك لتعزيز سبل تعاون نفاذ صادرات الملابس الجاهزة المصرية.

وأعلن المجلس مشاركته أيضا في الدورة الفعلية لأحد أكبر وأهم المعارض المتخصصة في مجال صناعة الملابس الجاهزة، معرض "Sourcing at Magic" والمنظم بمدينة لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 8 إلى 11 أغسطس المقبل.

ووفقا لبيان المجلس، سيشارك 10 مصانع مصرية تابعة لقطاع الملابس الجاهزة بالجناح المصري للمعرض.

ويمكن للمصانع المصرية المشاركة بالمعرض من الاشتراك مجاناً لمدة شهرين بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمعرض لعرض المنتجات والتواصل مع المشترين من مختلف أنحاء العالم، بحسب البيان.