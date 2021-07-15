أسعار الذهب في مصر تواصل صعودها لليوم الثالث خلال تعاملات الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر صعودها لليوم الثالث على التوالي، وزاد الجرام جنيهين اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

وصعد سعر جرام الذهب بمصر أول أمس جنيهين، كما زاد سعر الجرام أمس 6 جنيهات، ليصبح إجمالي الصعود على مدار الثلاثة أيام 10 جنيهات للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 795 جنيهًا مقابل 793 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 681 جنيهًا، وعيار 24 نحو 909 جنيهات، والجنيه الذهب 6360 جنيهًا.

وعالميًا، فقدت أسعار الذهب مكاسبها الصباحية، وذلك في آخر تحديث، لتتراجع بنحو 1.8 دولار، بنسبة طفيفة 0.1%؛ ليسجل سعر الأوقية 1825.7 دولار، في الساعة 12:47 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.