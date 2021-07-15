الصناعة: تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار لبعثتنا للكاميرون والسنغال

المشاط تبحث مع عدد من ممثلي منظمات الأعمال تحفيز دور القطاع الخاص

القاهرة- مصراوي:

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن البعثة التجارية الأولى لدولتي الكاميرون والسنغال حققت نتائج متميزة، حيث تضمنت الاتفاق على إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 26 مليون دولار لعدد من المنتجات.

وأوضحت جامع، في بيان اليوم الخميس، أن هذه المنتجات تتضمن الأسمنت والكلنكر ومواد العزل والأسمدة والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك وأنظمة الري والسجاد.

وقالت الوزيرة إنه يجري حاليًا الإعداد والترتيب للبعثة التجارية الثانية لوفد رجال الأعمال المصري ضمن مبادرة "روابط الاعمال مع غرب ووسط أفريقيا" لدولتي توجو وكوت ديفوار خلال الربع الأخير من العام الجاري، وذلك في إطار النجاح الكبير لأعمال البعثة الأولى ولإشادة وفد رجال الأعمال بنتائج الزيارة المثمرة.

وأشادت نيفين جامع بالدور الكبير الذي لعبه جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك في الإعداد والتنظيم للبعثة التجارية الأولى، وهو ما ساهم في إنجاح كافة الفعاليات التي تم تنظيمها بدولتي الكاميرون والسنغال.

وأشارت إلى أن النجاح الملموس لبرنامج البعثة الأولى يمثل خطوة هامة في تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى اختراق أسواق غرب ووسط أفريقيا وزيادة الصادرات المصرية لدولة السنغال من 35 مليون دولار حاليا إلى 200 مليون دولار، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لدولة الكاميرون من 42 مليون دولار حاليا إلى 125 مليون دولار.

وأوضح الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، أن أعمال البعثة الأولى لوفد رجال الأعمال المصري إلى دولتي الكاميرون والسنغال خلال الفترة 4 ـ 9 يوليو الجاري ضمن مبادرة وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك.

وذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية الوزارة للتحرك نحو أفريقيا خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل ودعم أعمال وبرامج بعثات وفود تجمعات الأعمال المصرية.

وأضاف مغاوري أن التمثيل التجاري ساهم بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك بجهد كبير في تنظيم أكبر بعثة رجال أعمال مصرية إلى منطقة وسط وغرب أفريقيا بمشاركة 43 شركة و65 رجل أعمال يمثلون أهم القطاعات التصديرية المصرية.

وذكر أن من بين هذه القطاعات مواد البناء والكيماويات ومواد العزل والإنشاءات والمقاولات والأسمدة والأدوية والمستلزمات الطبية والسجاد ومواد التعبئة والتغليف والأدوات الصحية والمواسير البلاستيك والصناعات الغذائية وأنظمة الري والصناعات الهندسية والمنتجات الغذائية.

وأشار مغاوري إلى أن الاجتماعات المكثفة التي تم عقدها لأعضاء وفد رجال الأعمال المصري تضمنت 220 اجتماع أعمال في دولة الكاميرون، و250 اجتماع أعمال في دولة السنغال، حيث أسهمت في الاتفاق على إبرام هذه التعاقدات التصديرية، موضحا أنه جاري متابعة تنفيذ العقود الفعلية لهذه التعاقدات التصديرية.