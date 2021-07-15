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البورصة تعلن إجازة عيد الأضحى وموعد عودة العمل

11:35 ص الخميس 15 يوليه 2021
البورصة تعلن إجازة عيد الأضحى وموعد عودة العمل

البورصة المصرية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 24 يوليو 2021.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الخميس، إن فترة الإجازة تبدأ يوم الاثنين الموافق 19 يوليو إلى يوم السبت الموافق 24 يوليو 2021.

وأضافت أنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الحالي، حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة "عيد الأضحى" المبارك وعيد ثورة 23 يوليو، بحسب بيان صحفي.

ويبدأ عيد الأضحى يوم الثلاثاء المقبل 20 يوليو المقبل.

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