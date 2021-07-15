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سيدتان بتشكيل مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب

10:55 ص الخميس 15 يوليه 2021
سيدتان بتشكيل مجلس إدارة البورصة الجديد المنتخب

البورصة المصرية


كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت إدارة البورصة المصرية تشكيل مجلس الإدارة الجديد، والمكون من 5 أعضاء فائزين في الانتخابات التي جرت أمس.

وتضمن التشكيل الجديد لمجلس إدارة البورصة المصرية المنتخب (2021-2025) الأعضاء هاشم السيد، وأحمد أبو السعد، ورانيا يعقوب، وشوكت المراغي، وداليا السواح.

وأشار البيان إلى أن إجمالي أصوات الناخبين كانت 294 صوتا بينها 275 إجمالي الأصوات الصحيحة، و19 صوتا باطلا.

وحصدت المرشحة رانيا يعقوب 145 صوتا، وشوكت المراغي 133 صوتا، وأحمد أبو السعد 169 صوتا، وداليا السواح 22 صوتا، فيما فاز هاشم الدسوقي بالتزكية.

البورصة المصرية مجلس إدارة البورصة انتخابات البورصة

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