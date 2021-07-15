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تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

10:41 ص الخميس 15 يوليه 2021
تراجع البلطي وارتفاع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 20 و22 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و120 جنيها.

وزاد كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم بسوق العبور ليتراوح بين 65 و85 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 47 و53 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

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