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أسعار الذهب في مصر ترتفع.. والجرام يقفز 6 جنيهات اليوم

04:06 م الأربعاء 14 يوليه 2021
أسعار الذهب في مصر ترتفع.. والجرام يقفز 6 جنيهات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وزاد الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار الصباح.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت في تعاملات صباح اليوم 3 جنيهات، لتصبح قيمة الزيادة على مدار اليوم 6 جنيهات للجرام.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 793 جنيهًا مقابل 790 جنيهًا، في الصباح.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 680 جنيهًا، وعيار 24 نحو 906 جنيهات، والجنيه الذهب 6344 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 19.3 دولار، بنسبة صعود قدرها 1.07%؛ ليسجل 1828.1دولار، في الساعة 3:53 دقيقة عصرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب عبة الذهب رفة القاهرة التجارية ادي نجيب

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