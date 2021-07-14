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البترول: تفعيل تطبيق التعريف بأماكن محطات الوقود على هواتف الآيفون

11:36 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
البترول: تفعيل تطبيق التعريف بأماكن محطات الوقود على هواتف الآيفون

طارق الملا وزير البترول

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها بدأت في تفعيل تطبيقها الإلكتروني "Mop stations" للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف أنواع الوقود على جميع أجهزة الهواتف الذكية ليشمل أجهزة الآيفون بعد أن سبق تفعيله على أجهزة الأندرويد منذ فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه يمكن تحميل التطبيق على أجهزة الآيفون من خلال الرابط: (اضغط هنا)، كما يمكن تحميله على أجهزة الأندرويد من خلال الرابط: (اضغط هنا).

وذكرت الوزارة أن التطبيق يتيح لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التي تقدم الخدمة التي يحتاجها، وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذي يرغب قائد المركبة في استخدامه سواء الغاز الطبيعي أو البنزين بأنواعه الثلاثة "80، و92، و95" والسولار والشحن الكهربائي ومن ثم يحدد التطبيق مواقع أقرب المحطات من مكان المستخدم.

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن طورت الوزارة التطبيق خلال الفترة الأخيرة ليشمل كافة المحطات التي تقدم جميع أنواع الوقود المطروحة لقائدي المركبات بالسوق المحلي وخدمات السيارات من صيانة وزيوت وغيرها.

وأشارت الوزارة إلى أن التطبيق يتميز بإدخال تحديثات مستمرة بمواقع المحطات الجديدة والتي دخلت الخدمة حديثا لمواكبة التطور والتنامي المستمر في إعداد المحطات خاصة محطات التموين بالغاز الطبيعي التي تعمل الوزارة على تنفيذ خطة عاجلة لنشرها بالعديد من المواقع على مستوى الجمهورية حتى وصلت إلى مايقرب من 400 محطة حالياً تلبية للطلب على تلك الخدمة.

وزارة البترول محطات الوقود هواتف الآيفون تطبيق Mop stations

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