الشرقية للدخان تعلن الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

كتبت شيماء حفظي:

أعلنت الشركة الشرقية للدخان اليوم الأربعاء الأسعار الجديدة للسجائر في السوق.

وارتفعت أسعار السجائر تطبيقا لقانون التأمين الصحي.

ونص قانون التأمين الصحي الشامل، والذي تم تنفيذه منذ 2018، أنه يجري تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر تباع بالسوق المحلية، سواء كان المنتج محليًا أو أجنبيًا، على أن ترتفع تلك القيمة كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا، حتى تصل إلى 150 قرشًا.

وهذه هي أسعار السجائر الجديدة.