أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية، بنسبة بلغت 0.24%، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1812.1 دولار، في الساعة 9:43 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1808.7 دولار.