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أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:36 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب العالمية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية، بنسبة بلغت 0.24%، وفقا لوكالة بلومبرج.

وبحسب الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1812.1 دولار، في الساعة 9:43 صباحا بتوقيت القاهرة.

وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1808.7 دولار.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب

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البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

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