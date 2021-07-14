أسعار الذهب العالمية تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
واصلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعها في بداية تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الثانية، بنسبة بلغت 0.24%، وفقا لوكالة بلومبرج.
وبحسب الوكالة، سجل سعر أوقية الذهب 1812.1 دولار، في الساعة 9:43 صباحا بتوقيت القاهرة.
وسجل سعر أوقية الذهب بختام جلسة أمس نحو 1808.7 دولار.
الخبر التالى:البورصة تواصل الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
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