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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

10:19 ص الأربعاء 14 يوليه 2021
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي 1.5 جنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 20 و23 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 جنيها و130 جنيها.

وزاد كيلو سمك المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 60 و85 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري بين 47 إلى 53 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و110 جنيهات.

أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي الكابوريا

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