مزودة بالذكاء الاصطناعي.. الزراعة وإي فاينانس تطلقان شبكة "أجري مصر" الرقمية

كتب- علاء حجاج:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" الشبكة الزراعية الرقمية "أجري مصر" خلال مؤتمر مساء اليوم الثلاثاء.

وقال السيد القصير وزير الزراعة، خلال المؤتمر، إن إطلاق الشبكة الزراعية الرقمية حدث كبير مع تطور قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع شهد خلال الفترة الأخيرة دعما غير مسبوق من خلال 320 مشروعا باستثمارات قيمتها نحو 40 مليار جنيه.

وأضاف أن القطاع الزراعي يمثل نسبة مؤثرة من السكان وله دور كبير في التنمية حيث يستوعب 25% من العمالة بالسوق المصري، موضحا أن القطاع قادر على النمو ومرن ويساهم بنحو 17% في الناتج المحلي.

وتابع أن مصر حققت المركز السادس في الاستزراع السمكي عالميا بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

وذكر الوزير أن الهدف من المنصة تعظيم الاستفادة من كارت الفلاح وليست بديلا للحيازة ولكنها قاعدة بيانات كاملة وكان يجب الاستفادة من البيانات من خلال البنك الزراعي وشركة إي فاينانس وتم تحويل الكارت إلى كارت مدفوعات للاستفادة من خدمات ميزة.

وقال إنه تم تدريب أكثر من خمسة آلاف موظف وأصبح لدينا قاعدة بيانات وتم إطلاق المنصة الزراعية بصورة كاملة الآن.

وأضاف أن من أهم تحديات قطاع الزراعة كيفية مساعدة الفلاح في التسويق والحصول على الخدمات المصرفية، ومن خلال السعي إلى التحول إلى الشبكة الزراعية من خلال بنك زراعي وجمعيات وقاعدة بيانات تمثل 9.4 مليون فدان أصبح الفلاح يستطيع الحصول على الخدمات بسهولة ما يعظم الشمول المالي وسلاسل القيمة ويرفع من مستوى الفلاح.

وكشف عن الاعتماد على التقنيات التكنولوجية الحديثة في المنصة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي.