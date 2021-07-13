وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض "صنع في مصر" بجنوب السودان

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افتتحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات معرض "صنع في مصر" المقام بمدينة جوبا بدولة جنوب السودان خلال الفترة من 13 إلى 16 يوليو الجاري، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء.

وافتتح الوزيران المعرض في حضور الدكتور جيمس واني ايجا نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، ووزيري التجارة والاستثمار بحكومة جنوب السودان، إلى جانب المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد قدح، سفير مصر في جنوب السودان.

وأوضحت نيفين جامع، خلال كلمتها، في الافتتاح، أن هذا المعرض، والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، يأتي في إطار استراتيجية الحكومة المصرية لمضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وبصفة خاصة السوق الأفريقي.

وذكرت أن ذلك يأتي تفعيلاً للاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع تلك الدول لتسهيل حركة التجارة البينية وتذليل العقبات التي قد تعوق حركة التبادل التجاري المشترك، مشيرةً إلى أن السوق الجنوب سوداني يعتبر من الأسواق الأفريقية الناشئة والواعدة التي تمتلك فرصا كبيرة أمام الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأكدت الوزيرة أن العلاقات الثنائية بين مصر ودولة جنوب السودان تشهد خلال المرحلة الحالية زخماً غير مسبوق على المستويين الرسمي ومستوى دوائر الأعمال وذلك بين قيادات ومسؤولي ورجال الأعمال بالبلدين.

وأشارت إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية شهر نوفمبر الماضي لمدينة جوبا، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري إلى دولة جنوب السودان منذ استقلالها عام 2011.

وبحسب الوزيرة، يضم هذا المعرض معروضات لـ 27 شركة مصرية في قطاعات الصناعات الغذائية، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية، وقطاع المطاحن ومنتجات الدقيق، وقطاع الخدمات واللوجيستيات، فضلاً عن جناح لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ويضم منتجات يدوية وحرفية تشمل منتجات ملابس وجلود ومفروشات وتحف من نحاس وصدف.

وذكرت أنه تم تقديم دعم للشركات المشاركة في هذا المعرض بنسبة 70% وذلك من خلال المساندة المقدمة في إطار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذي يتضمن مساندة خاصة للمعارض المصرية المقامة في الدول الأفريقية، وهو الأمر الذي يسهم في تشجيع الشركات على المشاركة في مثل هذه المعارض.