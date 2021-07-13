وزيرة التعاون الدولي تشارك في المؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية

كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "الفرص والتحديات حول مستقبل التمويل الإنمائي"، لبحث الدور الذي يقوم به التمويل الإنمائي في دفع تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأولوياتها الوطنية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أدار الجلسة الدكتور إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، فإنها عززت الاهتمام بالتعاون الدولي والتمويل الإنمائي كأداة لحل المشكلات العالمية وتسريع تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في بداية عام 2020 مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، لتوجيه التعاون الدولي والتمويل الإنمائي نحو تحقيق الأولويات الوطنية، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وذكرت الوزيرة أن التمويل الإنمائي أصبح أداة رئيسية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل التنمية في البلدان المختلفة، ودعم تنفيذ المشروعات التي تمثل أولوية وطنية، مثل النقل والبنية التحتية والطاقة والمساواة بين الجنسين وغيرها.

وأشارت إلى أن أهداف التنمية المستدامة أصبحت تمثل قاسمًا مشتركًا ودليلا موحدًا لكل من مؤسسات التمويل الدولية والدول المستفيدة من التمويلات.

وأوضحت الوزيرة أن مطابقة وزارة التعاون الدولي التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة مكنت الدولة المصرية من قياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المختلفة والتعرف على المجالات ذات الأولوية والوقوف على الفجوات في بعض الأهداف لتصميم الشراكات المستقبلية بما يعكس أولويات وأهداف الدولة.

وقالت إنه بنهاية 2020 كان 98% من المشروعات المنفذة ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تسير بشكل جيد.

وانعقد المؤتمر السنوي السابع والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية لمناقشة "أهداف التنمية المستدامة والصدمات الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المرونة عقب جائحة كوفيد 19".