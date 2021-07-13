Masrawy logo white

وزيرة التعاون الدولي تشارك في المؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية

04:13 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
وزيرة التعاون الدولي تشارك في المؤتمر السنوي لمنتدى البحوث الاقتصادية

الدكتورة رانيا المشاط

كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية التي عُقدت ضمن فعاليات المؤتمر السنوي السابع لمنتدى البحوث الاقتصادية تحت عنوان "الفرص والتحديات حول مستقبل التمويل الإنمائي"، لبحث الدور الذي يقوم به التمويل الإنمائي في دفع تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأولوياتها الوطنية.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، أدار الجلسة الدكتور إريك بيرجلوف، كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها جائحة كورونا، فإنها عززت الاهتمام بالتعاون الدولي والتمويل الإنمائي كأداة لحل المشكلات العالمية وتسريع تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في بداية عام 2020 مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، لتوجيه التعاون الدولي والتمويل الإنمائي نحو تحقيق الأولويات الوطنية، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية.

وذكرت الوزيرة أن التمويل الإنمائي أصبح أداة رئيسية لشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتمويل التنمية في البلدان المختلفة، ودعم تنفيذ المشروعات التي تمثل أولوية وطنية، مثل النقل والبنية التحتية والطاقة والمساواة بين الجنسين وغيرها.

وأشارت إلى أن أهداف التنمية المستدامة أصبحت تمثل قاسمًا مشتركًا ودليلا موحدًا لكل من مؤسسات التمويل الدولية والدول المستفيدة من التمويلات.

وأوضحت الوزيرة أن مطابقة وزارة التعاون الدولي التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة مكنت الدولة المصرية من قياس التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف المختلفة والتعرف على المجالات ذات الأولوية والوقوف على الفجوات في بعض الأهداف لتصميم الشراكات المستقبلية بما يعكس أولويات وأهداف الدولة.

وقالت إنه بنهاية 2020 كان 98% من المشروعات المنفذة ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تسير بشكل جيد.

وانعقد المؤتمر السنوي السابع والعشرين لمنتدى البحوث الاقتصادية لمناقشة "أهداف التنمية المستدامة والصدمات الخارجية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المرونة عقب جائحة كوفيد 19".

رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي منتدى البحوث الاقتصادية التمويل الإنمائي إريك بيرجلوف الاستثمار

الخبر التالى:

وزيرا الصناعة والتموين يفتتحان معرض "صنع في مصر" بجنوب السودان

كورونا.. لحظة بلحظة

110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: الحكومة تعلن رسميا عدد أيام أجازات عيد الأضحى و23 يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا