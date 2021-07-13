الدلتا للصلب تتحول للربح العام الماضي بعد تنفيذ المرحلة الأولى من التطوير

كتبت شيماء حفظي :

قال محمود الفقي، العضو المنتدب لشركة الدلتا للصلب، إن الشركة تمكنت من التحول للربح خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن الشركة تجاوزت الخسائر وتمكنت من تحقيق ربح- قيمته تحت التدقيق- رغم أن عملية تشغيل المصنع بعد التطوير بدأت من منتصف العام المالي فقط.

ومطلع العام 2021 بدأت الشركة تشغيل مصنع إنتاج البيت بطاقة إنتاجية 250 ألف طن سنوياً وهي المرحلة الأولى لتطوير الشركة.

والدلتا للصلب هي شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، وهي إحدى كبرى وأقدم شركات الصلب في مصر، وتعمل منذ 1946– لكنها عانت لمدة سنوات من خسائر متتالية قبل أن تقرر الشركة القابضة للصناعات المعدنية تطويرها والاكتفاء بإنتاج البليت.

ووصلت خسائر الشركة خلال العام المالي 2018–2019 إلى 80 مليون جنيه، لكن مع بداية التشغيل التجريبي للمصنع الجديد تم تخفيض هذه الخسائر خلال العام المالي 2019-2020 بنحو 35 مليون جنيه؛ لتصل إلى 45 مليون ثم تمكنت من التحول للربح في 2020-2021.

وتوقع العضو المنتدب أن تضاعف الشركة أرباحها خلال العام المالي الجاري ما زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسن الطلب على البليت.

وتنفذ الشركة حاليا أعمال البنية التحتية في الشركة تمهيدا لتركيب معدات المرحلة الثانية من تطوير المصنع، وفقا للفقي.

وأضاف أنه يتوقع بدء أعمال تركيب المعدات بحلول أكتوبر المقبل.

وتستهدف المرحلة الثانية للتطوير زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن بليت سنويا.

وكان وزير قطاع الأعمال العام قال في حوار لمصراوي إنه من المتوقع تشغيل المرحلة الثانية للمصنع خلال الربع الأول من 2022.