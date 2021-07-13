سحر نصر تنضم لمجلس إدارة شركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة أليانز مصر تولي الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي السابقة، منصب عضو مجلس إدارة شركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر، بحسب بيان من الشركة اليوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إن تلك الخطوة تأتي في إطار التزامها بتطبيق توجيهات هيئة الرقابة المالية الرامية إلى دمج الكوادر النسائية وتعظيم دور المرأة في المناصب القيادية للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة بشأن تمكين المرأة.

وقالت الدكتورة سحر نصر: "يسعدني الانضمام لمجلس إدارة شركة أليانز لتأمينات الحياة- مصر لما للشركة من دور بارز في تنمية قطاع التأمين في مصر ونشر الوعي بأهميته، فضلاً عن خدمة المجتمع المصري بكافة أطيافه للحصول على خدمات تأمينية ملائمة لاحتياجاتهم وتمنحهم الشعور بالأمان وتخفف عنهم أعباء المخاطر المختلفة، وخاصةً الأزمات الصحية".

وتابعت: "أتطلع من خلال هذا المنصب إلى دعم مساعي الشركة للتوسع وخدمة المزيد من الأفراد وتفعيل استراتيجيات الدولة نحو الشمول المالي".

وقال أيمن حجازي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات أليانز بمصر: "نشعر بمزيد من الفخر للترحيب بالدكتورة سحر نصر في شركة أليانز لتأمينات الحياة - مصر، وكلنا ثقة بأن خبراتها المشهودة محلياً وإقليمياً ودولياً في القطاع المالي والاقتصادي ستمثل قيمة مضافة تساعدنا على تعظيم الأداء خلال الفترة القادمة، مع إثراء خططنا لتنفيذ استراتيجية الشركة ورؤيتها ورسالتها وأهدافها".

وأضاف حجازي: "تحرص أليانز بمصر على تحقيق تكافؤ الفرص، حيث بلغت نسبة النساء من القوى العاملة بشركاتها بمصر 50.47% مقابل 44.73% في عام 2018".

وذكر: "كما لا تتوانى الشركة عن العمل على تحقيق التنوع والدمج في المناصب القيادية العليا بالشركة، وهو ما انعكس على زيادة نسبة السيدات اللاتي تعملن كمديرات في المناصب الحيوية الهامة لتصل إلى 33.58%، مقارنةً بنسبة 26.63% في عام 2018".

وشغلت الدكتورة سحر نصر تشغل منصب محافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الدولي منذ 2017، كما أنها محافظ مصر في مجلس محافظي "البنك الأوروبي للتعمير والتنمية"،.

وتولت سحر نصر منصب وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقاً، كما كلفت مؤقتاً بأعمال وزير قطاع الأعمال العام، ولها 25 عاماً من الخبرة في مجال التنمية الاقتصادية، حيث عملت مع البنك الدولي كخبيرة اقتصادية رائدة في قسم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكمدير للبرنامج الإقليمي لصندوق تمويل مؤسسات الأعمال صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها، وفقا للبيان.