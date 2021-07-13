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أسعار الذهب في السوق المحلي ترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

12:52 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
أسعار الذهب في السوق المحلي ترتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وزاد الجرام جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 صعد اليوم إلى 787 جنيهًا مقابل 785 جنيهًا، أمس.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 675 جنيهًا، وعيار 24 نحو 899 جنيهًا، والجنيه الذهب 6296 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2.8 دولار، بنسبة صعود قدرها 0.16%؛ ليسجل 1809.1دولار، في الساعة 12:32 دقيقة ظهرًا، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

أسعار الذهب عبة الذهب رفة القاهرة التجارية لذهب

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