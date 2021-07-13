الاتصالات توقع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز إبداع رقمي بجامعة بورسعيد

كتب- علاء حجاج

شهد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمس الاثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة بورسعيد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

ووفقا للبيان، يهدف بروتوكول التعاون إلى إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية داخل جامعة بورسعيد؛ لتنمية مهارات طلاب الجامعة وشباب محافظة بورسعيد، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر رقمية قادرة على دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال وزير التعليم العالي إن إنشاء مراكز الإبداع الرقمي بالجامعات المصرية له أهمية كبرى حيث تساهم بشكل مباشر في نشر الوعي بأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات وتخصصاتها، والمهارات المطلوبة لها، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التحول الرقمي.

وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين وزارتي الاتصالات والتعليم العالي للوصول لكافة المحافظات والجامعات المصرية؛ لإنشاء مراكز إبداع رقمي بها، بالإضافة إلى جني ثمار البرامج التي تم تفعيلها في المراكز التي تم إنشاؤها.

وقال وزير الاتصالات إن تضافر الجهود بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي في تنفيذ مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية أمر ضروري.

وذكر أنه يتم إنشاء هذه المراكز داخل الجامعات للتسهيل على الشباب في الوصول إليها، وللاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس بما يثري العملية التدريبية ويصقل خبرات الشباب مع توفير الخبرات العملية لهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف وزير الاتصالات أن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لسلسلة من التعاون مع الجامعات لإنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات على النحو الذي يحقق الانتشار والتنوع بين محافظات القناة والوجه البحري والوجه القبلي.

وينص البروتوكول على أن تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء وإدارة مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة بورسعيد؛ بهدف تقديم الخدمات التدريبية، والبرامج الداعمة للإبداع وريادة الأعمال.

كما ستقوم الوزارة بتصميم وإتاحة البرامج التدريبية المختلفة، وتوفير المواد التدريبية، والبرمجيات الداعمة لها، ومنح المتدربين الشهادات المعتمدة، وإقامة وتنظيم المؤتمرات والمسابقات التخصصية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز دور الجامعة في إيجاد حلول مبتكرة لخدمة المجتمع، وزيادة فرص العمل من خلال المشروعات والتطبيقات التي يتم تبنيها، وفقا للبيان.

يذكر أنه يتم تنفيذ خطة لإنشاء 15 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات، وذلك على ثلاث مراحل: تضمنت المرحلة الأولى للمشروع التشغيل التجريبي لخمسة مراكز داخل جامعات المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وجنوب الوادي.

فيما تتضمن المرحلة الثانية إنشاء مراكز في الإسماعيلية، وأسوان، والقاهرة، والجيزة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ويجري تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع لإطلاق المراكز في محافظات إضافية، حيث تم توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعات بنها، والفيوم، والزقازيق لإنشاء مراكز إبداع رقمية بها، بحسب البيان.