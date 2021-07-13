الضرائب: إطلاق تطبيق للفاتورة الإلكترونية على جوجل بلاي وآب ستور

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إطلاق تطبيق المحمول "Egyptian eInvoicing" الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على كل من منصة جوجل بلاي (Google play)، ومنصة آب ستور (App store)، بحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء.

وقال عبد القادر إن هذا التطبيق يتيح للممول المسجل على منظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من الوظائف الهامة للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنها إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها لحظيًا إلى المصلحة من خلال التطبيق (الخاصية متاحة حاليًا من خلال أجهزة Android فقط).

وأضاف أن التطبيق يتيح أيضا توفير خاصية التوقيع الإلكتروني على الفواتير (الخاصية متاحة حاليًا من خلال أجهزة Android فقط ومن خلال SD Card محمل عليه شهادة التوقيع الإلكتروني ويمكن الحصول عليه من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر للمقاصة).

وذكر عبد القادر أن تطبيق المحمول يمكنه التحقق من صحة البيانات الواردة بالفاتورة الإلكترونية خلال عملية الإصدار، كما يمكن الممول أيضا من استخدام نظام التكويد الموحد للسلع والخدمات على المنظومة من خلال تطبيق المحمول، وإرسال الإشعارات اللحظية لكل من مصدر ومستلم الفاتورة.

كما يتيح التطبيق الجديد إمكانية رفض المشتري الفاتورة المستلمة أو إلغاء البائع للفاتورة المصدرة، وفقا لعبد القادر.

وأشار إلى أنه تم إجراء بعض التحديثات على البيئة الاختبارية وبيئة التشغيل الفعلي للمنظومة وذلك بإضافة خاصية التسجيل للممولين ذاتيًا على البوابة الإلكترونية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية (البورتال).

وأوضح عبد القادر أنه تم إرسال كافة الخطوات اللازمة لذلك من خلال إرسال إيميلات لممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة لشرح وتوضيح هذه التحديثات وليتمكن الممولون من القيام بها بكل سهولة.

وقال إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو خدمات الدعم الفني الميداني المقدمة من شركة إيفينانس، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم (16395) أو من خلال البريد الإلكتروني (einvoice_support@efinance.com.eg).

كما توفر المصلحة كافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني: اضغط هنا.