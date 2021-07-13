وزيرا الصناعة والتموين يغادران إلى جوبا لافتتاح معرض "صنع في مصر"

غادرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، القاهرة صباح اليوم الثلاثاء متوجهين إلى مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان لافتتاح فعاليات معرض "صنع في مصر" والذي تشرف على تنظيمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء، سيفتتح الوزيران المعرض بحضور عدد من وزراء حكومة جنوب السودان، ومحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد قدح، سفير مصر بدولة جنوب السودان.

وقالت وزيرة التجارة إن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دول حوض النيل وذلك للاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبيرة لهذه الدول وبما يعزز أهداف التنمية المستدامة بها ويحقق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصري واقتصاداتها على حد سواء.

وأضافت أن تنظيم هذا المعرض يعكس إيمان الدولة المصرية بدورها نحو أشقائها من الدول الأفريقية من خلال توفير احتياجات الأسواق الأفريقية بمنتج مصري متميز ذي سعر تنافسي يلبي رغبات واحتياجات المستهلك الأفريقي.

وذكرت جامع أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة جنوب السودان بلغ العام الماضي نحو 707 آلاف دولار، مشيرةً إلى أن أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين تشمل الخضر والفاكهة والسكر والزجاج والقطن.

وأوضحت أن هناك فرصا كبيرة أمام الصادرات المصرية للنفاذ لأسواق دولة جنوب السودان وتلبية احتياجاتها من المنتجات المصرية وذلك نظراً لما يتمتع به المنتج المصري من جودة عالية وسمعة طيبة وقبول كبير لدى المستهلك الجنوب سوداني.

وأشارت الوزيرة إلى أن المعرض مقام على مساحة 1800 متر مربع ويضم العديد من القطاعات الإنتاجية الواعدة والتي تشمل الصناعات الغذائية والأجهزة المنزلية والملابس الجاهزة والمستلزمات الطبية وقطاع المطاحن ومنتجات الدقيق وقطاع الخدمات واللوجيستيات.

وأوضحت أن جناح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمعرض يضم منتجات يدوية وحرفية لـ 9 عارضين تشمل منتجات ملابس وجلود ومفروشات وتحف من نحاس وصدف وغيرها من القطاعات الأخرى التي يحتاجها سوق دولة جنوب السودان.