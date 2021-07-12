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صندوق الإدمان: ٦ آلاف موظف حكومي تقدموا للعلاج من الإدمان في شهرين

06:19 م الإثنين 12 يوليه 2021
صندوق الإدمان: ٦ آلاف موظف حكومي تقدموا للعلاج من الإدمان في شهرين

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

قال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي إن ٦ آلاف موظف بالجهاز الإداري للدولة تقدموا للعلاج من الإدمان خلال شهري مايو ويونيو.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين أن خلال شهري مايو ويونيو تقدم 6022 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان مما يشير إلى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن للصندوق.

وأضاف أن هذا يأتي بعد الموافقة على القانون ااذي يغرض موظف الدولة المتعاطي للفصل والي سينفذ خلال ٦ أشهر من تاريخ إقراره والمقرر بداية العام المقبل.

ونفذ الصندوق حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعي بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين.

وبلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 6 أشهر الأولى من عام 2021، نحو 63 ألفا و540 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

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صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الجهاز الإداري للدولة الإدمان حملات التوعية

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