استبعاد مرشح واحد.. البورصة تعلن القائمة النهائية لمرشحي مجلس الإدارة

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت البورصة المصرية، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة البورصة المقرر لها الأربعاء المقبل.

ووفقا للقائمة المبدئية التي أعلنتها البورصة سابقا، فإنها استبعدت جمال فوزي محمد فتح الله، مجموعة بورتو القابضة، بعد انسحابه من سباق الترشح.

ووفقا لبيان البورصة، قررت لجنة فحص الاعتراضات لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته (2021 - 2025) قبول الاعتراض المقدم من محمد توفيق صديق عسران المرشح عن شركة أرزان لتداول الأوراق المالية وإدراج اسمه بقائمة المرشحين النهائية عن الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية (شركات سمسرة).

كما قررت اللجنة قبول طلب انسحاب جمال فوزي محمد فتح الله المرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين النهائية عن الشركات العاملة في الأوراق المالية (بخلاف السمسرة) ورفض عدا ذلك من اعتراضات.

ومرفق قائمة المرشحين النهائية لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية (2021 – 2025).

- وتأتي قائمة المرشحين كالآتي:

أولا بالنسبة للشركات العاملة في الأوراق المالية ( السمسرة):

-أسامة شحاتة السيد عبد الله- عضو منتدب- شركة يونيفرسال لأعمال السمسرة في الأوراق المالية.

- إيهاب أحمد سعيد محمد عبد الرحمن عبد الخالق- عضو منتدب للإشراف على الفروع- شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية.

- رانيا يعقوب حبيب فرج- رئيس مجلس الإدارة- شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية.

- شوكت عبد العزيز عبد الجليل المراغي- العضو المنتدب- شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

- عادل عبد الفتاح عبد الباسط راجح- رئيس مجلس الإدارة- شركة ثمار لتداول الأوراق المالية.

ثانيا بالنسبة للشركات العاملة في الأوراق المالية (بخلاف السمسرة):

-أحمد محمد بهجت أبو السعد- نائب مجلس إدارة والعضو المنتدب- شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية.

- راندا محمد حامد محمد- العضو المنتدب- شركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

- محمد رضا حسن أحمد- رئيس مجلس الإدارة- شركة سوليد كابيتال للاستشارات.

ثالثا بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة المقيدة لها أسهم "بورصة النيل".

- داليا عمر حسن محمد السواح- العضو المنتدب- المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

- محمد العزب سعد أحمد قطب- رئيس مجلس الإدارة- شركة أراب للتنمية والاستثمار العقاري.

رابعا بالنسبة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية "سوق رئيسي":

- هاشم السيد هاشم دسوقي- نائب رئيس مجلس الإدارة- شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير.

وكانت البورصة المصرية أعلنت عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة جديدة (2021/2025) خلال الشهر الماضي، وفقاً لأحكام قرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولى رقم 95 لسنة 2017.