مشتريات عربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين بنسبة بلغت 0.79%، إلى مستوى 10233 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

كما ارتفع مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.09%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 89.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 70.4 مليون جنيه، وكذلك تعاملات المستثمرين المصريين بقيمة 19.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع خلال جلسة أمس بنسبة 0.31% إلى مستوى 10153 نقطة.